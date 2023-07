Gil do Vigor preocupa internautas ao relatar crises de pânico e ansiedade: 'Não está fácil'

Rio - O ex-BBB e economista Gil do Vigor, de 31 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para desabafar com os fãs a respeito das dificuldades enfrentadas na realização de seu PhD, nos Estados Unidos. No Twitter, o ex-brother contou que lidou com crises de ansiedade durante primeiro ano de estudo, e contou com o apoio dos internautas, que ficaram preocupados com seu estado de saúde.

"Não está fácil, mas no final, ficará tudo bem. Seja forte para desfrutar das vitórias e entender as derrotas!", iniciou ele, que logo prosseguiu com o desabafo. "Vou relatar algumas coisas que eu passei durante este ano de PhD, e que não relatei até hoje! Durante este ano, passei por diversas crises de ansiedade e alguns ataques de pânico. Em um deles, cheguei a ir ao hospital", revelou.

"Diversas noites dormindo sozinho... Eu acordava em pânico, coração acelerado e muita vontade de chorar. Foi uma jornada dolorosa, solitária e tudo que eu não queria era desistir, pois eu sabia que tinha/tenho uma missão, mas foi difícil. Difícil demais! Eu precisava dividir minha atenção com os estudos, com o trabalho e com minha família (eu não tinha muito tempo, mas eu fiz acontecer)", relembrou.

"Hoje, após um ano de PhD, eu me deparo com os resultados. Alguns incríveis e outros frustrantes, mas ao mesmo tempo que eu sinto uma alegria e uma tristeza, eu sinto orgulho de tudo que eu consegui fazer. Ainda falta sair 'Macro' [o resultado da prova de macroeconomia] e aí, eu saberei se precisarei refazer alguma prova ou não...", contou o ex-BBB.

"Mas eu queria deixar aqui com vocês minha maior certeza: eu amo a educação, eu amo economia e eu amo meu PhD! Só de pensar na possibilidade de não continuar me quebra inteiro por dentro, mas eu sigo firme e esperando o último e mais importante resultado! Beijo, amo vocês", finalizou Gil.

Em resposta aos tweets, inúmeros usuários aproveitaram para enviar energias positivas ao economista. "Você é uma inspiração e tenho certeza de que vai dar tudo certo. Fique bem!", garantiu uma internauta. "Este amor que você tem pela educação é uma das qualidades mais bela que tens... Dará tudo certo! Você inspira!", declarou uma seguidora. "Seu exemplo ajuda a todos os 'vigorosos' a superarem as dificuldades", enalteceu uma fã. "Você é incrível em tudo que se propõe a fazer porque você vai inteiro, e isso já é muito, porque é o seu melhor", ressaltou outra.