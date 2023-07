MC Marcinho está sedado, em ventilação mecânica e segue em estado grave, diz boletim médico

Rio - Internado em estado grave após sofrer uma parada cardíaca , MC Marcinho, de 45 anos, encontra-se sedado, em ventilação mecânica e realizando hemodiálise. O estado de saúde do cantor é considerado grave, porém estável. A informação foi confirmada, em nota, pelo Hospital Copa D'Or ao, nesta terça-feira."O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27/06/23, é portador de cardiopatia e doença renal crônica e apresentou no dia de ontem (10/07/23) parada cardiorrespiratória, com necessidade de suporte cardíaco por oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO). Nesse momento, encontra-se sedado, em ventilação mecânica e hemodiálise. Seu estado é grave, mas estável", diz o comunicado.Nas redes sociais, a equipe do artista reforçou que o estado de saúde do funkeiro é delicado e pediu orações aos internautas. "Nosso 'príncipe do funk' está estável, porém encontra-se em um estado de saúde delicado, devido ao tratamento cardíaco [...] O momento é de oração por sua plena recuperação. Contamos com vocês nessa corrente de fé", diz o anúncio.