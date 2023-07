Biografia de Britney Spears será lançada em outubro

Rio - Britney Spears anunciou o lançamento de sua autobiografia, denominada "A mulher em mim", onde vai contar pela primeira vez detalhes de sua história, destacando momentos polêmicos e conturbados, que envolveram a vida da cantora.

De acordo com a notícia, divulgada com exclusividade pela revista norte-americana "People", o livro traz "uma história corajosa e comovente sobre liberdade, fama, maternidade, sobrevivência, fé e esperança". A obra está prevista para chegar as livrarias no dia 24 de outubro, simbolizando mais um passo da artista em sua liberdade, desde que se livrou da tutela do pai, em 2021.

"A história de Britney em um tribunal abalou o mundo, mudou as leis e mostrou a força inspiradora e a bravura que ela tem", disse Jennifer Bergstrom, vice-presidente sênior da editora responsável pela publicação.



Fãs e admiradores de Britney foram as redes sociais falar sobre suas expectativas para a produção. "Estou muito ansiosa por isso", disse uma. "A biografia da Britney não vai deixar pedra sobre pedra, amo", disparou outro.