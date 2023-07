Tom Holland revela dependência em álcool: 'Estava viciado, não vou esconder'

Rio - Tom Holland, de 27 anos, surpreendeu ao fazer um desabafo sincero sobre o período em que precisou lidar com o alcoolismo. O ator inglês, conhecido por interpretar o Homem-Aranha, alegou que tornou-se "escravo" das bebidas alcoólicas e explicou o motivo que o fez adotar a sobriedade, há cerca de um ano.

"Eu estava, definitivamente, viciado em álcool, não vou me esconder disso", admitiu ele durante o podcast de Jay Shetty. "Acho que todo mundo que bebe cerveja diariamente tem algum tipo de problema. Eu bebia até chegar no meu limite. Aí, você chega naquele ponto em que diz: 'Nossa, eu não deveria ter tomado aquela última'. Então, você acorda no dia seguinte com uma dor de cabeça horrível", acrescentou.

Na sequência, o artista relembrou o momento em que resolveu parar de vez com as bebidas. "Eu não acordei um dia e disse: 'Eu vou parar de beber'. Eu apenas, como muitos britânicos, tive um dezembro muito, muito embriagado, época de Natal, eu estava de férias, estava bebendo muito. Decidi parar em janeiro, queria apenas fazer um janeiro 'seco', mas tudo em que pensava era em beber", lamentou.

"Eu estava acordando pensando nisso, olhando o relógio: 'Já é meio dia?'. E isso realmente me assustou. Eu pensei: 'Nossa, talvez eu tenha um pouco de problema com álcool'. Então, eu meio que decidi apenas me punir e parar em fevereiro também, tirando alguns meses de 'folga'. Se eu conseguisse, poderia provar a mim mesmo que não tenho nenhum problema", explicou.

Durante a conversa, Tom afirmou que no momento em que percebeu ser possível ficar sem o álcool, decidiu continuar tentando. "Quando cheguei em 1º de junho, era o dia mais feliz da minha vida", celebrou.

Após mais de um ano de sobriedade, o astro inglês ainda listou todas as melhorias conquistadas. "Eu consigo dormir melhor, eu consigo lidar melhor com os meus problemas. Coisas que poderiam dar errado em um set, coisas que poderiam me irritar, eu passei a encarar melhor. Tenho uma clareza mental maior. Passei a me sentir mais saudável, a me sentir mais apto", concluiu ele.



Veja o vídeo completo