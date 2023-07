Titãs abre série de shows extras para finalizar turnê comemorativa

Rio - Com a meta inicial de dez shows e a realidade de 22 perfomances que atingiram 600 mil pessoas, os Titãs se reúnem para as últimas apresentações adicionais, intituladas "Pra dizer adeus". A turnê reúne no palco, Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto em performances inesquecíveis.

Nesta fase, o grupo volta a cidades onde já se apresentou, mas também estará em outros lugares, entre os meses de novembro e dezembro. Quem já passou por algum dos shows, tem direito a compra antecipada de ingressos, que abrem a venda para o público em geral nesta quinta-feira (13).

Entre os lugares escolhidos desta vez estão o Rio de Janeiro, Recife, Natal, Londrina, Uberlândia, Porto Alegre, Teresina e São Paulo. Antes disso, no mês de outubro, os músicos se apresentam em Hollywood e em Nova York, nos Estados Unidos. Está confirmada ainda, uma data em Lisboa, no mês seguinte.

"Só os Titãs seriam capazes de reunir na mesma esquina artística a música, a poesia, o teatro e o audiovisual. São esses elementos, além de toda performance, que fazem deste espetáculo algo grandioso, impactando várias gerações. Os Titãs são artistas destemidos. É como o trapezista que não usa rede de proteção. Durante a turnê, percebi que, no caso deles, a rede de proteção era o público. Isso foi muito emocionante. Sem falar no legado que esse projeto vai deixar, mostrando que artistas nacionais merecem ter a estrutura que precisam para um espetáculo de alto nível", disse o diretor artístico da turnê, Otavio Juliano.