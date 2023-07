'Entrava paquita e saía paquita, mas eu ficava', diz Adriana Bombom sobre tempo que trabalhou com Xuxa

Rio - A dançarina Adriana Bombom, de 49 anos, falou sobre a emoção de ter feito parte da trajetória de Xuxa durante a festa de lançamento de "Xuxa - O Documentário", em um cinema na Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira. O projeto estreia na próxima quinta-feira no Globoplay.

"Eu entrei fazendo figuração. Foi através dessa figuração que a Marlene (Mattos) bateu o olho em mim. Quando acabou o programa, ela mandou me chamar. Até então eu achei que ia levar um belo de um esporro, né? A Marlene já tinha aquela fama de brigona", iniciou, aos risos.

"Falei: 'gente, o que será que eu fiz?'. Aí quando ela chamou, perguntou o que eu fazia da vida. Eu falei com ela que trabalhava em uma loja, era vendedora, e nos intervalos do meu trabalho fazia figuração em novelas, programas, uns trampos como modelo, enfim… Ela me convidou já no dia seguinte para gravar, me apresentou às paquitas", recordou Bombom.

A dançarina também contou como foi sua recepção no programa. "Fui bem recebida assim… Tipo: 'o que essa garota está fazendo aqui?'. Com o tempo elas foram me conhecendo melhor, foram vendo que era mais uma integrante do grupo... Passaram-se dez anos e eu fiquei lá. Entrava paquita e saía paquita, mas Bombom ficava", divertiu-se.

Bombom comemora o fato de ter sido referência para tantas meninas negras, que também tinham o sonho de trabalhar com Xuxa e relembra com carinho o tempo que passou no programa. "Eu fui uma referência para as negras que também tinham o sonho de ser paquitas. Eu tinha o sonho de ser paquita", disse.

"Nessa época, eu lembro muito bem que eu morava num orfanato e lá os únicos programas que a gente assistia eram 'Xuxa', 'Os Trapalhões', e a 'Turma do Balão Mágico'. A gente não assistia a mais nada. O sonho de atravessar aquela tela… Eu morava num orfanato, a chance era zero. Depois, com o tempo, as coisas foram acontecendo e eu falei: 'caraca, lá do orfanato eu estou aqui, do outro lado da tela com a Xuxa, sendo assistente de palco, viajando o mundo com ela'. É muito louco isso na minha cabeça. É maravilhoso", comemorou.