Após ser hackeada, cunhada de Neymar desabafa sobre golpes em suas redes sociais

Rio - Bianca Biancardi voltou as redes sociais após ter o seu perfil hackeado. A irmã de Bruna Biancardi, namorada de Neymar, teve o celular invadido por golpistas e disse que a operadora foi uma das responsáveis, já que forneceu seus dados para desconhecidos, sem autorização prévia.

"Pessoal, passando para avisar que eu acabei de recuperar a minha conta. Passei a tarde toda hackeada em tudo o que vocês podem imaginar. Até no banco me hackearam, mas finalmente consegui", afirmou Bianca, que deu detalhes sobre as ações criminosas.

Durante o período em que ficou sem acesso as suas redes, a nutricionista teve o perfil utilizado por hackers, que se passavam por ela prometendo retorno financeiro de R$ 1,1 mil com um investimento via pix no valor de R$ 300. a dos hackers.

"Vou entrar com um processo, porque foi por conta da empresa que me hackearam. Eles deram o chip do meu telefone para uma pessoa aleatória, que não era titular da conta, sem a minha autorização. Vou mover um processo contra eles e vou anexar tudo que estão me mandando, então, mandem no direct, se você depositou dinheiro nessa conta, que eu vou tirar print, que eu vou anexar no processo", pontuou.