Web repara que Militão saiu da festa da filha sem aliança e fãs comemoram

Rio - A festa de um ano de idade da pequena Cecília, filha de Éder Militão e Karoline Lima, tomou conta das redes na madrugada desta terça (11). O aniversário aconteceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e não foram as decorações no tema de circo que chamaram a atenção dos internautas, mas a proximidade entre os pais da aniversariante. Um detalhe em específico animou os fãs do casal: o jogador não estava mais usando sua aliança de namoro no final do evento.

Militão e Karolina já estavam sendo muito elogiados na web por sua maturidade e dedicação em posar para fotos juntos e curtirem a festa ao lado da filha, mas foi no final da festa que a internet ficou abalada com a química entre os dois. Depois da atual namorada do jogador do Real Madrid, Cássia Lourenço, supostamente ter ido embora mais cedo do aniversário, ele e Karoline roubaram a cena e se divertiram cantando vários pagodes.

Foi inclusive analisando registros deste momento que internautas notaram que o famoso tinha tirado a aliança com a atual, e a polêmica chegou a virar um dos assuntos mais comentados do Twitter. "Eu devo ter algum desvio de carácter porque eu acho Karoline Lima e Militão lindos juntos", confessou uma pessoa. "A família linda que eles iam ser. Sério, Militão, eu nunca vou te perdoar", afirmou outra.

Após a repercussão do caso, a namorada do zagueiro chegou a se pronunciar, curtindo um post que criticava as atitudes do jogador: "Desculpa, mas, se ele tem um relacionamento, não era para estar nessa papagaiada", escreveu um perfil. O desabafo só piorou as críticas que a estudante de moda já estava recebendo desde antes de ter entrado na festa pelo look "inapropriado" que escolheu para a ocasião.

Vale lembrar que Karoline e Éder terminaram em julho do ano passado, dias antes do nascimento da primeira filha do casal. A modelo também foi processada por danos morais após reclamar do ex em suas redes.