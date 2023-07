Após deixar a Globo, Claudia Abreu estrela novo filme de ação; assista o trailer

Rio - Após encerrar seu contrato fixo com a TV Globo, Claudia Abreu está de volta como a protagonista do filme “Tempos de Barbárie – Ato I: Terapia da Vingança”, que estreia em 17 de agosto nos cinemas. Nesta terça-feira, foi divulgado o primeiro trailer do longa que ainda traz nomes como Júlia Lemmertz e Alexandre Borges, e direção de Marcos Bernstein, que trabalhou no clássico "Central do Brasil" (1998).

Marcado por cenas de ação e conflitos tensos, o filme conta história da advogada Claudia, depois que sua filha é baleada em uma tentativa de assalto e fica em estado grave. Sem respostas, Carla tenta seguir a vida buscando ajuda em grupos de apoio. Sem conseguir aceitar o destino da filha e a falta de soluções por parte da polícia, transforma a busca por justiça em uma procura por vingança e testa o seu próprio limite para ver até onde poderia ir.

Em junho deste ano, Claudia se tornou mais uma das artistas a deixar a TV Globo, após não ter seu contrato renovado, depois de 37 anos na emissora carioca.

Confira o trailer: