'Deveria ser censurado', diz Xuxa sobre grupo com Eliana e Angélica

Rio - Xuxa Meneghel foi convidada para o podcast "Quem Pode, Pod", comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, durante a noite desta terça-feira (11). Além dos detalhes sobre a carreira e a expectativa para o documentário que estreia nesta quinta-feira (13) pelo Globoplay, a apresentadora deu detalhes sobre o grupo no Whatsapp com Angélica e Eliana.

Sem entregar detalhes do que conversam ou do nome que leva o chat de conversa das três, a Rainha dos Baixinhos, deu alguns 'spoilers' sobre as confidências trocadas na web.



"Esse grupo deveria ser censurado porque só eu que mando todas as coisas, e às vezes elas não falam nada. Eu fico 'que grupo mais chato', e elas começam a mandar umas coisas. Tudo que você possa imaginar é censurado", disse.