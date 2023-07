Bárbara Evans comenta mudanças no corpo durante 2ª gestação

Rio - Bárbara Evans usou o Instagram Stories, nesta terça-feira (11), para mostrar as alterações no corpo durante a segunda gestação. A modelo de 32 anos espera os gêmeos Álvaro e Antônio, frutos do casamento com Gustavo Theodoro. Os dois ainda são pais de Ayla, de 1 ano e 3 meses.

"Vamos trabalhar com a realidade? A perna já bate uma na outra e olha aqui minhas celulites", disse. "Não tem gordurinha aqui [nas costas] ainda, mas daqui pra baixo, não tá boa a situação. O seio vocês tão vendo como cresceu bastante, né? O bracinho segue magro, mas a barriga vocês podem ver que meu umbigo está até estufado", completou.