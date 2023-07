Após término, Vitória Strada agradece apoio dos fãs

Rio - Vitória Strada usou as redes sociais nesta terça-feira (11) para falar pela primeira vez, desde que anunciou o fim do relacionamento com Marcella Rica, de quem estava noiva desde 2021. A famosa fez algumas publicações sem mostrar o rosto, que foram interpretadas como misteriosas, além de agradecer o apoio dos fãs.

Em uma das postagens, a atriz exibiu um muro, onde aparece a frase pichada: "Ela está evoluindo (eu sou ela)". Na sequência, a artista apareceu em um carro, onde falou como tem se sentido nos últimos dias, reforçando o quanto o carinho dos admiradores tem sido importante.

"Estou amando os comentários da minha última publicação. Está sendo muito bom receber essa chuva de carinho, estou muito feliz e muito grata. A gente vive em uma internet de tanto ódio, mas tem muito amor também", disparou.

Na última quarta-feira (05), o casal anunciou que havia rompido o relacionamento, mas que mantinham a amizade. A notícia pegou os fãs de surpresa e por este motivo, as duas utilizaram as redes sociais para esclarecer a decisão.

Confira a íntegra do anúncio feito pelas atrizes:

"Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos. Mas seguimos sendo amigas. Por isso não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos. Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos".