Internet detona Taís Araújo após entrevista polêmica: 'Coitado do Lázaro'

Rio - Taís Araújo, de 44 anos, se tornou alvo de críticas, nesta terça-feira (11), por conta de comentários que fez sobre seu casamento para o podcast "Quem Pode, Pod". A polêmica começou quando a atriz, que está com Lázaro Ramos há 16 anos, afirmou que podia ter "dado mais" antes de ter se casado e a web não recebeu bem a declaração.

"P*rra, pra quê casar com 25? Vai se arrepender. Não eu, em absoluto, porque eu tenho um casamento muito bom, mas podia ter esperado mais um pouquinho. Podia ter dado mais por aí", brincou a famosa durante o bate-papo.

O episódio foi lançado em agosto de 2022, mas internautas desenterraram um vídeo com este trecho de diálogo e fãs do casal interpretaram a fala da artista como um "desrespeito" ao marido. A repercussão foi tamanha que o assunto se tornou um dos mais comentados do Twitter.

Também não demorou para memes simulando a reação de Lázaro ao assistir o corte da entrevista serem criados por usuários das redes, que se divertiram imaginando as diversas reações possíveis do famoso. "Estamos presenciando o início do arco de vilão do Lázaro Ramos", disse uma pessoa. "C*r*lho, eu não queria ser o Lázaro Ramos (se ele viu esse vídeo)", confessou outra. "O 11 de setembro do Lázaro Ramos", afirmou uma terceira. "Orando muito pela saúde mental do meu mano Lázaro Ramos...", contou mais uma.

Taís e Lázaro tem a mesma idade, então os dois tinham 29 anos quando se casaram, em 2007. O casal tem dois filhos, um menino de 11 anos e uma menina de 7.