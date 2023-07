Tadeu Schmidt conta que a esposa fica excitada assistindo ele jogar 'Mario Bros'

Rio - Tadeu Schmidt divertiu a web ao revelar um detalhe inusitado de sua intimidade com a esposa, Ana Cristina, em entrevista para o Podcast 'Flow'. Nesta terça (11), o apresentador, de 48 anos, contou que a amada sente prazer em assistir ele jogando o videogame 'Super Mario Bros'.

"A minha mulher adora o Mario Bros, a gente jogou muito quando as meninas eram pequenas. Inclusive zerei o jogo diante delas, foi uma loucura. Mas a minha mulher ficava excitadíssima quando eu jogava Mario, me achava um tesão. Quando eu fazia alguma jogada no controle, ela falava: 'Ai, mozão, que lindo'", contou o famoso.

Tadeu também explicou que sua esposa gostava tanto de o ver jogar o game, que isso acabou se tornando um tipo de código entre o casal para terem um momento íntimo. "Quando a gente queria fazer alguma coisa mais safadinha, a gente perguntava: 'Vamos jogar Mario?'", lembrou o jornalista, rindo.

A internet não deixou passar o relato do apresentador do 'BBB' e entrou na brincadeira, fazendo graça da história: "Tadeu Schmidt chegando na lua de mel fantasiado de Mario", escreveu um perfil. "Grande Tadeu Schmidt abrindo espaço para todo streamer ser um símbolo sexual", brincou outro. "Na moral? Eu também sentiria tesão vendo o gostoso do Tadeu Schmidt jogando Mario", admitiu um terceiro.