Hadson Nery revela mensagens que recebeu de ex-affair de Neymar: 'Caiu no laço'

São Paulo - O ex-BBB Hadson Ney expôs uma conversa com Fernanda Campos, ex-amante de Neymar, nesta terça-feira (11). Através do Instagram, o influenciador expôs que a modelo teria entrado em contato com ele para oferecer uma proposta de parceria.

Nos Stories do Instagram, Hadson publicou um registro da conversa privada entre ele e Fernanda Campos. A modelo teria o abordado para sugerir que ele entrasse em uma parceria de engajamento de redes sociais.

"Tirei o dia para ver meus direct e olha o que eu encontro [emoji rindo]", escreveu. "Meu anjo da guarda tava em dia #FaleiToLeve".

A conversa está datada em 25 de agosto, antes do episódio recente de traição. "O curso dela só funcionou com o Neymar".

Na sequência, Hadson debochou da situação. "Ela atirou para todo lado... Porém, temos que ressaltar que ela acertou no melhor de [emoji de dinheiro]".

"O Ney caiu no laço do passarinheiro, ela tem uma cara de passarinho", ridicularizou. "Tem que orar @neymarjr", completou.