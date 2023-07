Bruna Marquezine é destaque em novo trailer de 'Besouro Azul'; veja

Bruna Marquezine, de 27 anos, é destaque no novo trailer do filme "Besouro Azul", com estreia prevista para o dia 17 de agosto, divulgado pela Warner Bros. Pictures, nesta terça-feira, nas redes sociais. No longa, a atriz interpreta Jenny Kor, par romântico de Jaime Reyes, o herói protagonista da trama, que é interpretado por Xolo Maridueña.

Nas redes sociais, os internautas comentaram as cenas de Bruna e elogiaram a atriz. "Bruna Marquezine belíssima em 'Besouro Azul', vou assistir só pra prestigiar o ícone", afirmou um usuário do Twitter. "Chorei vendo o trailer de 'Besouro Azul', culpa dessa Bruna Marquezine! Amo ela", disse outro. "Fico toda arrepiada vendo a Bruna Marquezine no trailer de 'Besouro Azul', coisa mais linda", destacou uma terceira pessoa.

Além de atuar no filme, Bruna ainda dubla sua personagem na versão brasileira do longa.



A família Reyes acaba de ganhar seu primeiro super-herói. #BesouroAzul - 17 de agosto, somente nos cinemas. pic.twitter.com/rgPLxqmmyf — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) July 11, 2023

Bruna Marquezine em besouro azul galera ela tá vindo ai pic.twitter.com/7zjVL0rvKd — Nel (@_m4nel1) July 11, 2023

O dever de todo brasileiro deveria ser enaltecer a Bruna Marquezine servindo atuação no filme Besouro Azul pic.twitter.com/R1ScI2mMLu — Matheus (@odontinho) July 11, 2023

fico toda arrepiada vendo a bru marquezine no trailer de besouro azul, coisa mais linda — bianco (@bivnangs) July 11, 2023

Pow Bruna Marquezine Tá Linda Nesse Trailer Em



Filme : Besouro Azul #BlueBeetle #besouroazul pic.twitter.com/g0TibrqXgB — Diogo Geek01 (@diogogeek01) July 11, 2023

Trailer de Besouro Azul saiu e só da Bruna Marquezine. Passada. — Mariana Lins (@marilins) July 11, 2023