Joelma e Ximbinha celebram 19 anos da filha: 'Te amo muitão'

Rio - Joelma e Ximbinha usaram as redes sociais, nesta terça-feira, para comemorar os 19 anos da filha, Yasmin Mendes. No Instagram, os artistas de 49 anos prestaram uma homenagem à jovem que, assim como os dois, também se apresenta artisticamente.

"Feliz aniversário pra minha 'pititita' que não para de crescer!", iniciou Joelma na legenda do post publicado em seu perfil. "Parece que foi ontem que você dividia o palco comigo, dentro da minha barriga, e hoje divide do meu lado. Que papai do céu te abençoe e te guarde sempre, Yasmin Mendes! Te amo muitão", finalizou a cantora.

Ximbinha, por sua vez, compartilhou cliques antigos e atuais, onde aparece ao lado da filha. "Hoje é o dia da minha princesa, do amor do papai, Yasmin Mendes", escreveu ele. "Parabéns minha filha, que Deus te abençoe com muita saúde, felicidades e bençãos, que você seja sempre essa filha tão amorosa e meiga, e saiba que o papai estará sempre do seu lado pra tudo nessa vida! Te amo até o infinito! Feliz Aniversário!", concluiu o músico.

Joelma e Ximbinha foram casados por 18 anos, mas se divorciaram em 2016. Em uma entrevista concedida ao canal Leda Nagli, no YouTube, a cantora afirmou que se divorciou do músico por conta de uma traição e tentativas de agressão. "Eu aguentei até o último segundo por causa dos meus filhos, por um trabalho todo que eu construí [...] No casamento teve traição, teve violência, teve tudo, e você tem que tomar uma decisão. Eu precisava sair daquela situação para ontem, porque eu não ia suportar", revelou ela, na ocasião.