Única paquita negra de Xuxa, Natasha Pearce é backing-vocal de Zig Marley, filho de Bob Marley

Rio - Com várias polêmicas que envolvem o perfil direcionado por Marlene Mattos para escolher as paquitas, consideradas assistentes de Xuxa Meneghel, em seus programas de TV, a história da apresentadora conta com uma única negra que quebrou o paradigma de vestir a roupa dedicada as meninas que marcaram história. Diferente de Adriana Bombom, que nunca usou o traje oficial, a norte-americana Natasha Pearce quebrou paradigmas ao ser exclusiva neste posto.

Com direito ao chapéu, botas brancas e a farda padrão, a talentosa garota que atua como backing-vocal de Zig Marley, filho de Bob Marley, fez parte dos 65 programas da loira, exibidos entre setembro e dezembro de 1993, pelo canal Family Channel, nos Estados Unidos. O programa foi inspirado no "Xou da Xuxa", que ficou no ar pela TV Globo, contando com algumas adaptações.

As auxiliares da Rainha dos Baixinhos receberam o nome de "pixies", que pode ser interpretado como apelido para fadas, duendes ou elfos. Dengue e Praga, que eram sucesso no Brasil, também foram substituídos pelo urso panda Jelly e o jaguar Jam.

Natasha chegou a participar de longas-metragens de sucesso, como "Fica Comigo", em 1999, além do clássico "Como Se Fosse a Primeira Vez", em 2004. Há pouco tempo, ela publicou um registro em suas redes sociais, vestindo o uniforme e relembrando a experiência. "Fui paquita antigamente. Trabalhar com ela era muito divertido. Eu amei ser paquita. Nós somos Xuxa!", foram algumas das declarações de Pearce sobre a rotina ao lado da apresentadora.