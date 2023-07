Tadeu Schmidt entrega veto após saída do jornalismo da TV Globo

Rio - Convidado do "Flow Podcast", Tadeu Schmidt entregou que recebeu um veto do jornalismo da TV Globo após assumir o comando do "Big Brother Brasil". O apresentador de 48 anos, que estreou no reality show em 2022, comentou que foi impedido de realizar matérias jornalísticas por conta de contratos publicitários.

"Cobrir não porque eu não posso mais ser jornalista, já estou fora do jornalismo. Inclusive, foi outra coisa que o Ali Kamel [Diretor Geral de Jornalismo da emissora] me falou: 'você está indo embora e não volta nunca mais, né? Porque agora você vai fazer merchandising, vai fazer propaganda, e aí não pode mais voltar pro jornalismo'. Eu falei: 'Tá bom'", contou.

"O jornalista da Globo não pode se envolver com nenhuma marca, né? Por uma questão da imagem ali… Se eu sou patrocinado pela água, daqui a pouco tem um escândalo com a água e aí como é que eu vou dar esse notícia, né?", acrescentou.