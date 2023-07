Reality voltado a indústria drag ganha versão brasileira

Rio - A cantora Grag Queen, que venceu a primeira temporada do "Queen of The Universe", na TV norte-americana, anunciou nesta quarta-feira (12), que vai comandar um dos sucessos internacionais de audiência, o programa "Drag Race", que chega ao Brasil, com uma versão que promete impactar o cenário das transformistas no país.

A artista usou as redes sociais para falar sobre o assunto, assumindo ser uma grande fã de Rupaul, que idealizou o formato. "Como se anuncia para o seu país que você é a host do Drag Race Brasil? Não apenas a franquia favorita da minha vida, agora uma plataforma para os talentos brasileiros. Que delícia estar no comando dessa jornada que vai mudar o mundo, porque agora eles vão conhecer a excelência do Brasil", declarou emocionada.

Grag iniciou a carreira em 2008 no Rio Grande do Sul, onde chegou a participar do "Xuxa Especial de Natal". Em 2014, se mudou para Nova York, nos Estados Unidos, onde foi estudar em uma universidade responsável por criar estrelas para a Broadway. O programa estreia em setembro e será retransmitido pela MTV para o exterior.