Morte de Lucília, chegada de Dom Vitório e Marê descobrindo a verdade sobre Orlando agitam 'Amor Perfeito'

Rio - ‘Amor Perfeito’ exibe nesta quinta-feira, dia 13, o seu capítulo 100 em uma semana decisiva e marcada por reviravoltas. Em uma relação cada vez mais conflituosa com Lucília (Kênia Bárbara), que ameaça seu poder e riqueza, Gilda (Mariana Ximenes) contratará o falso engenheiro Felipe Neves (Pierre Baitelli) com a missão de tirar a prima de Orlando (Diogo Almeida) de uma vez por todas do seu caminho.

Abusando da sedução, Felipe convidará Lucília para um drinque no café concerto do Grande Hotel assim que tiver a oportunidade de conversar com ela. Desconfiada, logo depois, ela checará com a empresa a identidade de Felipe, quando será informada que, de fato, o engenheiro em questão está de férias, o que a tranquilizará. Com isso, Lucília cederá aos encantos do impostor, que a convencerá a fazer um passeio de barco, mesmo sem ela saber nadar. O personagem chega na trama nesta segunda, dia 10.

A cidade se mobilizará nesta quarta-feira, dia 12, para a reabertura do Cine Aldeia e a inauguração do restaurante Cadim de Dendê, realizações de Érico (Carmo Dalla Vecchia) e Verônica (Ana Cecília Costa), respectivamente. Essa noite especial contará com a presença da Companhia de Cinema Brasileiro, trazendo de volta à cidade a atriz Violeta Fernandes (Leticia Isnard) – e sua camareira, a ex-atriz Lili Moreno (Carol Garcia) –, o diretor Camilo Iglésias (Mouhamed Harfouch) e o comediante Bem-Te-Vi (Guilherme Piva). A noite será um sucesso também para o projeto beneficente de Marê, que busca recursos para a construção da maternidade do hospital.



A Irmandade dos Clérigos de São Jacinto terá um ilustre e carismático visitante. Frei Leão (Tonico Pereira) receberá uma carta de um amigo franciscano pedindo para passar um tempo no lugar: trata-se de Dom Vitório, um bispo que atua na região do Alto Solimões, que chegará nesta quinta-feira, dia 13, à cidade depois de meses no continente africano junto a outros missionários. Marcelino (Levi Asaf) ficará encantado com as histórias e referências que o religioso compartilhará da viagem. De passagem, Dom Vitório rapidamente se integrará à vida na irmandade, e será um reforço e tanto para as imperdíveis partidas de futebol que envolvem as crianças e os religiosos.



Além da chegada de Dom Vitório, será no capítulo 100 a trágica morte de Lucília, que abalará a todos da cidade, especialmente Orlando. O médico lamentará profundamente a morte da prima, a única pessoa de sua família, e o rumo que tomou sua relação com ela, sem terem chance de se entenderem. Responsável pela investigação, Delegado Ciro (Beto Militani) até confrontará Gilda, suspeitando do envolvimento da vilã com o caso, no entanto, ele tentará tirar proveito da situação, como fez no passado, quando Leonel (Paulo Gorgulho) foi assassinado.



No sábado, dia 15, com o sucesso de seu plano, Gilda dará um golpe certeiro na missão de separar Marê e Orlando, fazendo com que o álbum de família de Lucília chegue às mãos da ex-enteada. Popó (Mestre Ivamar) levará até Marê uma caixa com pertences de Lucília, depois de ser orientado por Gilda a organizar tudo. Com isso, Marê descobrirá toda a verdade sobre o passado de Orlando e sua relação com Virgílio Lopes (Christovam Neto).