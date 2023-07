Bianca Andrade entrega detalhe sobre vida amorosa e fãs reagem: 'De novo, não'

Rio - Bianca Andrade, de 28 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para atualizar os fãs sobre sua vida pessoal. Em postagem no Twitter, a influenciadora conhecida como Boca Rosa afirmou que não gosta de namorar e agitou os seguidores com a declaração.

"Acabaram de me perguntar uma coisa que eu não gosto e eu respondi bem rapidinho: NAMORAR. Eu acho muito triste, gente", escreveu a famosa. Rapidamente, os fãs da empresária reagiram à publicação: "Nem você acredita nisso", disparou uma internauta. "Acho que você só não está nessa fase", comentou outra usuária da rede social.

Ainda teve quem lembrasse de outra situação em que a ex-BBB teria feito um comentário parecido: "Ah não, de novo, não, Bianca. Da última vez, você apareceu grávida", brincou uma pessoa. "Não estou sabendo de nada disso, não (risos)", respondeu Bianca. "'Vocês parem de me engravidar, hein?' Eu lembro, não nasci ontem, viu?", replicou a seguidora, citando uma suposta declaração da youtuber na época em que surgiram os boatos de que Boca Rosa estaria esperando seu primeiro filho com o então namorado Fred Desimpedidos, de quem se separou em abril de 2022.

ah não dnv não bianca da última vez vc apareceu grávida — iza belle (@inevithabie) July 12, 2023

Recentemente, Bianca Andrade afirmou que está solteira e não tem "nenhum affair" após ser envolvida em boatos de romance com o ator José Loreto. Em maio, a influenciadora também foi alvo de rumores de um suposto namoro com o modelo Sam Porto e chegou a publicar vídeos em que aparecia beijando o rapaz, mas garantiu que as imagens não passavam de uma ação publicitária para sua marca de cosméticos.