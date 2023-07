Mulher que foi vista com Pedro Scooby após festa se manifesta: 'Não dá mais'

Rio - A influenciadora digital Larissa Dalpasquale se manifestou, na tarde desta quarta-feira, após ser vista acompanhando Pedro Scooby na saída da festa do jogador Vini Jr . Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a arquiteta deu sua versão dos fatos sobre o vídeo que circula nas redes sociais, respondendo os boatos de que o surfista teria traído a mulher, Cintia Dicker.

"Gente, que loucura é essa. Acabei de acordar com esse caos todo, que eu não tô entendendo nada. Por causa de uma simples carona, que pegaram um trechinho do vídeo onde aparece só nós dois andando. Mas todos os nossos amigos estavam atrás, a gente saiu todo mundo junto da festa. E eu só peguei carona com o Pedro e outro amigo nosso porque o carro do meu outro amigo estava cheio. Uma simples carona e vocês estão criando situações que não existem", declarou ela.

Em seguida, Larissa deixou claro que não se envolveu romanticamente com o ex-BBB: "Eu não fiquei com ninguém, não aconteceu nada", continuou. "Pelo amor de Deus, respeitem a mulher dele, respeitem a família dele. A internet não dá mais. Vocês afirmam coisas que não existem e estão aqui atacando todo mundo", completou a influenciadora.

Mais cedo, Scooby também foi às redes sociais para desmentir os rumores de infidelidade que surgiram com o vídeo feito ao final da festa de aniversário de Vini Jr., na manhã desta quarta-feira. "Não vou ficar falando muito que vai parecer que estou me justificando com uma por** que não existe. Pegaram uma foto, eu andando do lado de uma pessoa. Coitada! Estou até com pena desta menina, que é amiga nossa", disse o atleta.

"Eu tinha bebido e não ia dirigir meu carro. O Leo, um amigo meu, falou: 'eu dirijo para você'. Essa amiga nossa pegou a carona com a gente. Deve ter sido a pior carona da vida dela. Olhei agora e as pessoas estão pirando", desabafou o ex-marido de Luana Piovani, nos Stories. "Não é foto minha beijando ninguém ou de mão dada com ninguém. É andando do lado da pessoa na rua. Virou crime! (risos). As pessoas piraram mesmo", concluiu.