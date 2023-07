Sabrina Sato vai apresentar novo quadro no 'Fantástico'; saiba mais

Rio - Sabrina Sato já fez as malas e está pronta para embarcar em seu novo projeto na TV Globo. Nesta quarta-feira, a apresentadora revelou que terá seu próprio quadro no "Fantástico", ainda sem data de estreia. Em postagem no Instagram, a famosa adiantou que irá mostrar uma viagem pela Itália, levando o público de casa para explorar o país eleito como o mais acolhedor do mundo.

"Nem em meus sonhos mais ousados pensei que um dia faria parte do Time 'Fantástico'! É um privilégio… Um presente da TV Globo e do Show da Vida poder participar de um programa que acompanha os brasileiros todos os domingos, há cinquenta anos! Estou muito feliz e honrada! Me sentindo Fantástica!", comemorou a apresentadora.

Em vídeo publicado no Instagram, Sabrina mostra os momentos antes de pegar um voo para a Itália. Das malas preparadas com facilidade ao trânsito livre até o aeroporto, a musa celebra as pequenas conquistas com a mesma palavra: "Fantástico". No caminho, a global ainda aproveita para treinar algumas palavras em italiano, indicando o destino da viagem.

