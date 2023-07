Jojo Todynho vai separar briga e encontra 'suruba': 'Cúmulo da humilhação'

Rio - Jojo Todynho protagonizou mais um momento icônico em seus stories da madrugada desta quarta (12). A cantora, de 26 anos, revelou que foi pega de surpresa ao tentar separar uma briga no quarto ao lado do que está hospedada em um cruzeiro de luxo , porque, quando chegou lá, acabou descobrindo que era apenas uma "suruba".

Jojo mostra que ela e as amigas tinham acabado de voltar de uma festa no cruzeiro quando ouviram barulhos altos, que pensaram ser um homem agredindo uma mulher. "É o cúmulo da humilhação, a gente no quarto dos outros porque achava que o homem tava batendo na mulher, mas não, é 'surubex'", contou a famosa em seu Instagram.

A artista chega a ficar em silêncio por um momento para seus seguidores conseguirem escutar os gritos vindos do lado de fora: "E eu achando que era briga, falando: 'a gente tem que se meter, vamo separar.' Eu tô p*ta", confessou. Uma das amigas de Jojo chegou a fazer graça com a situação da cantora: "Você tentando salvar o mundo e o mundo f*dendo", brincaram, aos risos.

O caso logo repercutiu e fãs se divertiram com a situação inusitada e as reações da famosa. "Foi atrás de cobre e achou ouro", comentou uma pessoa. "O famoso nem vitória, nem derrota, só empata", brincou outra. "Ai ela ficou pra participar?", indagou uma terceira. "Cai pra dentro também, Jojo", disse mais uma.