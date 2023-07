Rafa Kalimann é criticada após usar inteligência artificial para simular aparência da filha

Rio - Rafa Kalimann recebeu uma crítica, nesta quarta-feira (12), após compartilhar uma simulação feita por inteligência artificial de como seria a fisionomia de sua filha. A influenciadora de 30 anos comentou o resultado em postagem no feed do Instagram.

"Inteligência artificial, isso não se faz! Vocês acharam parecidas? (Se não achou não responde, grata). Estou completamente rendida e não quero fazer outra coisa hoje que não seja ver essas fotos, toda hora eu vou lá no aplicativo e coloco pra gerar uma nova foto com minha cara. Se imaginando eu estou assim imagina quando eu for mãe mesmo", escreveu na legenda.



Nos Stories, Rafa Kalimann divulgou um comentário negativo recebido. "Como você compartilha isso, Rafa? Não viu como estão criando as imagens das crianças? Sexualizando e vulgarizando. Como você que crê em Deus não viu isso?", disparou uma seguidora. "Agora pronto! Já já me cancelam por isso também. Não tem como ver maldade nisso se você não tem maldade nos olhos, na moral", respondeu.