Chady investe em pop dançante para novo single, ‘Emocionado’

O cantor e compositor Chady lança o segundo single de sua carreira, 'Emocionado', às 00h de sexta-feira, 14. A canção, que versa sobre o amor quanto inspiração poética e remonta às sensações de estar apaixonado, será seguida do clipe, que estreia às 12h do mesmo dia. Na balada dançante, o carioca mergulha em um universo nostálgico ao lado de sua amada, interpretada no vídeo pela modelo e atriz Mina. Além de Chady, Arthur Marques, Josefe e Rafael Picolli também assinam a composição da faixa.



"Acho que cada uma das minhas músicas até agora trazem um lado diferente meu, e a letra e a sonoridade andam juntas pra contar uma história. 'Maria' tem um lado mais energético e urgente, trazendo as influências de rock’n’roll que fazem parte da minha essência. Já 'Emocionado' traz um lado mais leve e dançante. Essa é a minha segunda música, então sinto que a cada lançamento consigo mostrar um pouco mais de mim", comenta o cantor.



O clima de romance enlaça os pombinhos na canção, que estão rodeados de casais apaixonados até debaixo d’água. “Olho só/ Quem duvidava do amor hoje compra rosas no sinal/ Até os dias de sol são mais quentes com você/ Agora eu entendi o que os poetas tentavam dizer”, canta Chady. A direção do clipe ficou por conta de Felipe Gomes, responsável também pela direção criativa do álbum 'Doce 22', da Luísa Sonza. A inspiração do clipe, que remete aos movimentos estéticos dos anos 1970, faz referências ao musical Grease.



Chady é um cantor carioca de 24 anos. Sua primeira faixa autoral, 'Maria', foi lançada em maio deste ano e já conta com 100 mil streams combinados. Ele ganhou destaque após postar sua versão de 'Por Supuesto', de Marina Sena, no YouTube. O artista totaliza mais de 4 milhões de views em todas as suas redes.