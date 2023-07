Viih Tube volta a malhar após chegada da primeira filha: 'No meu limite'

Rio - Viih Tube contou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (12), que voltou a malhar pela primeira vez após o nascimento da filha, Lua Di Felice, fruto do relacionamento com Eliezer. Aos 22 anos, a influenciadora retomou a prática de exercícios por questões médicas.

"Devia ter voltado a treinar um pouquinho antes. Voltei porque estava no limite do meu corpo. Estava com muita dor aqui [na cervical], estava tudo inchado, porque não tenho fortalecimento dos músculos. Fico carregando a Lua e dói muito, pois tensiono o meu corpo inteiro. Chegou a um ponto que comecei a sentir fisgada no meu corpo, na minha coluna", relatou.



Ela ainda disse que contratou uma pessoa para ajudá-la com os exercícios enquanto monitora a bebê entre os treinamentos. "Uma personal, que também é fisioterapeuta, veio aqui em casa, porque sair para malhar em academia, com criança pequena, eu sei que se eu começar, eu vou parar. Vou começar a ter preguiça de pegar o carro. O trânsito aqui em São Paulo é o caos. Só para ir e voltar de uma academia são duas horas."