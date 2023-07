Bruna Biancardi fala sobre gravidez planejada com Neymar: 'Fiz exames'

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, contou detalhes de sua primeira gestação, fruto do relacionamento com o jogador Neymar Jr. À espera de uma menina, a influenciadora digital contou que a gravidez foi planejada pelo casal, que anunciou a novidade em abril deste ano, quatro meses depois de reatarem o namoro.

"Após decidirmos, fiz alguns exames para ver como estava a minha saúde geral e fertilidade, imaginei que levaria algum tempo devido ao uso de anticoncepcionais por muitos anos, mas, graças a Deus, a minha saúde estava ótima e logo engravidei", declarou a empresária, em entrevista à revista 'Vogue'. "Meu maior sonho sempre foi ser mãe. Desde jovem eu tinha esse desejo", disse.

Recentemente, o casal esteve envolvido em polêmicas nas redes sociais após Neymar admitir ter traído a namorada grávida na véspera do Dia dos Namorados. Sem comentar diretamente a infidelidade do jogador de futebol, Bruna entregou seu segredo para lidar com a exposição sem prejudicar a saúde mental: "Tento ficar o mínimo possível na internet, e passar mais tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto. Conselhos também só escuto de quem importa para mim, dessa forma, já excluo 99% das opiniões alheias", afirmou.

Apesar das polêmicas, a famosa celebrou a "fase gostosa" que vive com a gestação de Mavia, nome escolhido para a bebê: "Cada semana sinto uma nova mudança. Primeiro foram as cólicas, seguida pelos enjoos, o aumento do apetite (eu comia muuuuito nos quatro primeiros meses), indisposição para fazer exercícios físicos... depois foi tudo melhorando, o sono durante o dia passou, comecei a ter mais ânimo para me cuidar e agora sinto a bebê mexer, uma das sensações que eu mais queria ter", completou.