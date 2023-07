Web perde tudo com Bruna Marquezine na Times Square: 'Ela sabe que venceu'

Rio - O trailer de Besouro Azul com Bruna Marquezine foi lançado há apenas algumas horas e já apareceu na Times Square, em Nova York. Nesta quarta (12), a atriz brasileira foi parar em uma das avenidas mais movimentadas do mundo com uma conquista inédita: ser a primeira do país a protagonizar um filme hollywoodiano.

O vídeo que repercutiu na internet mostra um outdoor gigantesco transmitindo uma mensagem promocional do filme, com os dizeres: "Bruna Marquezine, primeira brasileira como principal de um filme de Hollywood. Tão orgulhosos de você." A propaganda conta até com algumas imagens de Bruna no início de sua carreira e termina com registros recentes da artista, seguidos de artes criadas para o longa.

Fãs brasileiros não conseguiram conter sua emoção ao verem mais esta conquista da famosa. "Todo cidadão brasileiro precisa assistir esse filme no cinema só por causa da Bruna. Ela merece demais", afirmou uma pessoa. "Essa mulher merece todo sucesso do mundo! Voa", desejou outra. "Ela tem talento e sabe que venceu por isso", disse uma terceira. "Eita, que os haters vão à loucura", brincou mais uma.