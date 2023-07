Ex-BBB Marcela McGowan abre o jogo sobre sexo com francês: 'Foi um desastre'

Rio - Antes da fama com a participação no "BBB 20", a influenciadora Marcela McGowan teve sua cota de romances que deram errado. Em participação no podcast "Posso Mandar Áudio?", com Dani Calabresa, a médica relembrou a temporada que passou morando em Miami, nos Estados Unidos, para investir na carreira de modelo. Foi quando a ex-sister se encantou por um rapaz americano em uma das baladas que frequentava.

No entanto, não demorou para Marcela conhecer outro homem que chamou sua atenção: "Fui num jantar com a minha irmã um dia e conheci um amigo dela que era francês. Eu fiquei completamente obcecada nele! Primeiro que eu achava lindo ele falando, aquele inglês com francês misturado. Aquela coisa que engana trouxa, aquele mix de sotaque pra iludir a gente!", brincou.

Apaixonada pelo europeu, a ex-BBB esqueceu do americano e, um dia, levou o novo ficante para uma festa e acabou entrando em uma saia justa. "Na hora que a gente estava saindo da balada, no maior climinha, quem estava entrando? O americano. Ele me viu de mãos dadas com o outro cara, entrando no carro dele", relatou.

Depois de encerrar de vez o romance com o estadunidense, Marcela decidiu partir para outro nível com o rapaz francês: "Chegamos na hora H e... foi simplesmente um desastre!", contou ela. "Não sei se ele não sabia ou se não se importou, mas existiu zero prática pensando em mim. Basicamente, ele foi direito ao ponto: em menos de dois minutos tinha acabado. Até aí tudo bem se ele fizesse alguma outra coisa, mas ele simplesmente entendeu que se acabou pra ele, devia ter acabado pra mim", completou ela, sobre o romance fracassado.

Atualmente, a sexóloga namora a cantora Luiza Martins, que iniciou a carreira solo no sertanejo após a morte de seu parceiro, Maurílio. As duas estão juntas há dois anos e meio.