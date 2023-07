Gabriela Prioli revela 'cantada' de Deborah Secco: 'Se tiver vontade, estamos aí'

Rio - O programa "Saia Justa", do GNT, abordou o "heteropessimismo", que seria o "desânimo com relações amorosas heterossexuais", na noite desta quarta-feira. A advogada Gabriela Priori, que faz parte do elenco fixo da atração, revelou que já teve uma fase em que ficou pessimista na vida, mas que depois encontrou o marido, Thiago Mansur, e agora se considera otimista com seu relacionamento. No papo, ela também contou que nunca se relacionou com mulheres e que recebeu uma proposta ousada de Deborah Secco.

"Essa semana recebi uma proposta da Deborah Secco que estou, inclusive, pensando. Falei para ela que nunca experimentei [sair com mulheres] e a Deborah falou: 'Se um dia sentir vontade, estamos aí'", revelou Gabriela, aos risos. "Encontrar um marido como o meu e receber uma proposta como essa, estou bem, né?", completou.

A advogada também disse que quando era mais nova queria encontrar um homem emocionalmente forte, da mesma forma que ela se vê, e acabou confundindo força com agressividade. Por isso, ela passou por alguns relacionamentos tóxicos.

"Foi amadurecendo que percebi que a agressividade é sintoma de insegurança e, portanto, de fragilidade. Descobri que o homem verdadeiramente forte, seguro de si, não tem manifestação de insegurança e violência. Eu buscava homens fortes e achava homens fracos".