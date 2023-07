Artistas brasileiros participam de evento do Grammy Latino em SP

Rio - O evento "Best New Artist Showcase", promovido pelo Grammy Latino, reuniu um timaço de artistas brasileiros em São Paulo, na noite desta quarta-feira. Os convidados curtiram shows de Maria Rita, Giulia Be e Clarissa, sob a direção musical de Wilson Simoninha.

"Nunca comparo um país a outro, porque preciso conhecer todos, mas estou muito ansioso para ver tudo que está saindo do Brasil. Estamos muito comprometidos com este país e muito com a música de língua portuguesa, tanto que acabamos de lançar a nova categoria Melhor Performance Urbana em Português. Então, agora temos nove categorias em português", disse o CEO do Latin Grammy, Manuel Abud, durante o evento, segundo a "Quem".

A criação da categoria "Melhor Novo Artista" foi o que motivou o evento desta quarta. "Nós temos três mulheres aqui e todas as três foram indicadas, mas uma é a única brasileira que ganhou a categoria, a Maria Rita. Ela é a única brasileira que já ganhou o prêmio de Artista Revelação. Então, é ótimo tê-las todos aqui esta noite conosco", completou.