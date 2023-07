Ator Leo Bittencourt desabafa sobre falta de emprego: 'Não aguento mais'

Rio - O ator Leo Bittencourt, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para desabafar sobre a falta de oportunidades de emprego no meio artístico. No Twitter, o artista, conhecido por ter participado dos filmes "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais", inspirados no caso real de Suzane von Richthofen, afirmou estar desempregado há nove meses.

"Não aguento mais ficar desempregado. Todo teste que chega tento o meu melhor, e mesmo com a galera elogiando, nunca rola. Desde setembro nessa, fica difícil não se questionar o que estou fazendo errado", iniciou ele.



"A comparação é desleal porque geral da minha idade já tá nessa profissão desde moleque ou há mais de 10 anos. Muitos com família para ajudar por perto. Tenho meus privilégios [de ser] cisgênero, branco... Nada comparado a pessoas em condição pior", ressaltou o ator, acrescentando que deixou sua terra natal para dedicar-se ao trabalho.



"Mas eu vim de Manaus, estou sozinho por aqui há 10 anos. Eu fiz da minha vida o meu trabalho e queria poder esquecer, sair por aí viajando e tal. Mas minha responsabilidade em pagar as contas me faz não tirar a cabeça da próxima oportunidade. Enfim. Desabafo porque tá fod*…", lamentou Leo.

"Ainda completo: estamos mais do que nunca vivendo essa era dos números de seguidores definindo personagens melhores. Aí, tu é obrigado a fazer da tua rede social uma extensão do teu trabalho. Expor até a último detalhe de vida pessoal pra engajar… e a parte de ator deixa quieto", acrescentou ele sobre a falta de trabalho.

"Já rolou papo em outros tempos de assessoria de imprensa sugerindo eu explorar minha vida pessoal, falando de quem estava beijando… E isso é uma parada que nunca me viram fazendo por aí. Não larguei toda minha família pra virar celebridade expondo pessoas. O mercado é fo**", concluiu o artista.

Durante a carreira, Leo Bittencourt também chegou a fazer participações nas séries "Sob Pressão" e "Segunda Chamada", da TV Globo, além de interpretar Hugo na novela "Malhação: Vidas Brasileiras", entre os anos de 2018 e 2019.