MC Pipokinha e PK Delas esquentam o clima em show no Rio

Rio - Conhecida por fazer simulações de sexo durante seus shows, MC Pipokinha se apresentou em uma boate na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira e, como já era esperado, a funkeira protagonizou cenas pra lá de ousadas com seu namorado, o rapper PK Delas, em cima do palco. Pipokinha e PD Delas estão divulgando a música "Vou Botar pra Descer", em parceria com Caio Passos.

Antes da apresentação, o casal postou uma foto em que aparece só de toalha. Recentemente, MC Pipokinha causou polêmica por abaixar a calcinha e mostrar o bumbum durante um show em Rio Branco.