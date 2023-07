Raí Saia Rodada grava DVD com as participações de João Gomes e Naiara Azevedo

O cantor Raí Saia Rodada gravou seu novo DVD, na Vila Cavalcare, em Goiânia, na noite desta quarta-feira, com as participações especiais de João Gomes, Naiara Azevedo, Kadu Martins, Guilherme Benutto e Raphaela Santos a Favorita. Este trabalho ainda conta com música inéditas do artista, que é dono dos hits "Tapão na Raba" e "Filho do Mato".

"Gratidão é o que me define! Bom dia, mundão", comentou Raí no Instagram, nesta quinta-feira. A gravação do DVD do artista aconteceu em meio à maratona de shows no mês de julho, após cerca de 30 apresentações no mês passado, que fizeram parte do 'Arraiá do Raí'.