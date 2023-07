Simony se decepciona ao ver depoimentos de documentário sobre Balão Mágico: 'Pessoas escrotas'

Rio - Simony, de 47 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para desabafar a respeito dos depoimentos presentes no "A Superfantástica História do Balão", documentário sobre A Turma do Balão Mágico (1982-1986), disponível no Star Plus. No Instagram, a cantora alegou ter ficado surpresa com falas da produção do grupo e alegou ter sido "blindada" por familiares durante a infância para que a negatividade dos bastidores não a afetassem.

"Prometo que darei meu parecer sobre o documentário, confesso que muitas falas me decepcionaram, que pessoas foram escrotas. Depoimentos de pessoas que nunca conviveram comigo. Esse diretor que até então eu tinha o maior carinho, porque minha mãe me blindou das coisas horríveis que ele nos fez", disparou a artista.



"Infelizmente meus tios e meu avô não estão mais aqui para se defender. Eu peço desculpa a vocês, não sabia que de uma história tão linda fariam isso", lamentou ela, que não especificou de quais depoimentos estava falando.