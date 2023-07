Lexa exibe o bumbum na nuca durante passeio de barco em Capri

Lexa, de 28 anos, esbanjou beleza e boa forma em cliques publicados no Instagram, na noite desta quarta-feira. De biquíni, a cantora exibiu o bumbum redondinho em uma foto feita durante um passeio de barco em Capri, na Itália, onde curte uns dias de descanso com o marido, MC Guimê.

"Capri, estou apaixonada por você. Que lugar encantador", disse a cantora na legenda. Ela ainda contou que encontrou alguns astros internacionais no local. "Por aqui os rolês são diferenciados. Você sai na rua e encontra com Jordan, Sofia Vergara, Samuel Jackson e Earvin "Magic" Johnson", completou.

Nos comentários das imagens, Lexa recebeu uma chuva de elogios. "Mulher, você é linda demais! Aproveita muito... Renove suas energias para voltar com tudo", disse um fã. "A mais perfeita do Brasil, não tem como", opinou outro. "Muito maravilhosa", afirmou uma terceira pessoa.

Recentemente, a cantora compartilhou com os seguidores alguns registros de sua viagem a Paris, na França. Em uma das fotos, ela aparecia agarradinha com MC Guimê no quarto, onde estavam hospedados, de frente para a Torre Eiffel.