Criticada, Viih Tube conta motivo de se recusar a fazer lipo: 'Quero ter orgulho de mim'

Rio - Viih Tube, de 22 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para desabafar sobre as críticas recebidas após anunciar que voltaria para academia três meses depois do nascimento da filha, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer. Ao rebater os internautas, a influencer afirmou que não pretende fazer lipoaspiração, mas sim, desenvolver o hábito de uma vida mais saudável.

"Gente agora estão reclamando que quero fazer lipo", iniciou ela, via stories. "Se a gente faz lipo pós-parto: cancela. Se a gente não faz: cancela também. 'Ah mas você tem dinheiro, por quê você está se matando? Vai lá e faz uma lipo, por quê você não faz lipo? Todo mundo sabe que você quer fazer'. Gente, dinheiro não é tudo, não. Eu quero uma vida mais saudável, dinheiro não vai trazer minha saúde", acrescentou a youtuber.



"Treinar e deixar o músculo saudável é muito importante, eu estava completamente parada por três meses. E outra coisa, eu quero ter um segundo filho, quem sabe depois do segundo filho eu penso. Na verdade, eu não estou nem pensando em plástica, porque eu teria que pensar isso?", continuou.



"Então, se em algum momento eu sentir vontade de fazer uma lipo ou procedimento estético eu vou fazer! Independente se a internet xingar, ficar 'ah maternidade real'... Gente, a maternidade real é ser real com você mesma. É você ser real com a sua realidade, com o que você sente, com o que você quer", ponderou Viih.

"É isso, eu sou mãe mas eu sou mulher! Mas não é o meu caso, eu não quero fazer lipo agora. Tenho zero vontade, porque eu quero muito ter o costume de treinar todo dia. E é isso, eu quero ficar orgulhosa de mim mesma, e a lipo não vai fazer isso", concluiu.