Após nascimento do filho, Claudia Raia volta aos palcos em espetáculo do marido após nascimento do filho

Claudia Raia, de 56 anos, retornou aos palcos na noite desta quarta-feira, em São Paulo, após o nascimento do terceiro filho, de cinco meses. A atriz participou do espetáculo musical do marido, Jarbas Homem de Mello, de 53, no Teatro Bradesco, em tributo ao Queen, famosa banda de rock britânica que se consagrou nos anos 70.

No palco, o casal dividiu os vocais nas músicas "Love of My Life" e "I Was Born To Love You". Eles, inclusive, tem o trecho desta última canção nas alianças. Na de Jarbas está gravada a frase "I Was Born To Love You (Eu nasci para te amar). Já na de Cláudia Raia está a continuação da letra: "with every single beat of my heart (com cada batida do meu coração)".

Além de cantarem juntos, os dois também trocaram declarações e beijos no palco. No espetáculo, Jarbas também interpreta as clássicas “I Want Break Free”, “Radio GaGa”, “Somebody To Love”, “Killer Queen”, “We Will Rock You”, entre outras, em uma releitura cênica que revela uma nova visão sobre Freddie Mercury.