Xuxa rebate declaração de Marlene Mattos e fala sobre reencontro forçado com o pai no 'Xou da Xuxa'

Xuxa Meneghel, de 60 anos, falou sobre seu documentário, disponível no Globoplay a partir das 18h desta quinta-feira , durante o café com Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo, nesta manhã. A atração exibiu um trecho inédito do reencontro da Rainha dos Baixinhos com Marlene Mattos após 19 anos, na série, em que a ex-diretora releva que só amou duas pessoas em sua vida: a avó e Xuxa.

"A primeira foi a minha avó, e a Xuxa era a segunda pessoa. Não tem ninguém mais que tenha esse papel na minha vida. Se eu tive raiva, tive isso, eu desconstruí tudo", afirmou Marlene.

Ao rever a cena no matinal, Xuxa desabafou: "Eu falei para ela que ela amava o trabalho dela, e eu era o trabalho dela. Ela me amou até o trabalho dela ficar velho, porque ela disse na minha cara que eu estava velha. Até hoje ela fala que os ídolos têm que morrer cedo. 'Um ídolo tem que morrer cedo e você está ficando velha. Você não pode ficar velha'. Ela falava da Marylin Monroe, Elvis Presley", comentou.



Reencontro com o pai

Na atração, Xuxa também contou que foi forçada por Marlene a reencontrar o pai, Luiz Floriano, na última edição do "Xou da Xuxa", em 1992, após sete anos. A apresentadora conta que o objetivo da ex-empresária era aumentar a audiência do programa com o episódio.



"Marlene fez tudo para dar muito Ibope. Ela chamou meu pai sem me avisar. Estava há quase sete anos sem falar com ele ... Me lembro que queria ir embora dali, me sentia a pessoa mais invadida. Até conversei sobre isso com a Marlene no dia e ela disse que uma filha tem que conversar com o pai e que não achava legal isso. Falei: 'Marlene, tu nem pensou nisso, pensou em IBOPE'. Ela: 'É, também'", afirmou.



"Se eu sorrisse ou chorasse demais, era bacana, ela usava muito isso... Nesse dia em especial, quando as pessoas falam dele, me vem essa dor que tive de rever meu pai sem querer, não queria que ele estivesse naquele momento, porque a separação dos meus pais foi muito tumultuada, muito ruim. Meu pai mentiu para minha mãe, para mim, descaradamente. Depois descobri a traição", continuou.

"Não estou aqui para julgar ele nem ninguém, porque se eu posso fazer isso e já fiz isso, já traí pessoas, como posso julgar? Mas a maneira que foi, minha mãe ficou doente, perdeu cabelo, sofreu muito, pensou em se matar. Ela teve o Parkinson e muita gente fala que vem depois de uma perda muito grande, a gente imagina que tenha sido a separação. Tudo eu culpava meu pai, por mais que depois voltei a falar com ele. Não era para lavar roupa suja naquele momento. Estava fechando um ciclo e ela estava tentando abrir outro em uma forçação de barra tão grande. Me senti invadida, violentada mais uma vez por ela", concluiu.





Em entrevista para Ana Maria Braga, Xuxa revela mais barbaridades que ouviu de sua ex-empresária Marlene Mattos: "Um ídolo tem que morrer cedo, não pode envelhecer e tu tá ficando velha, Xuxa. Tem que morrer cedo, como a Marilyn Monroe".pic.twitter.com/ivuNcFIUD7 — PAN (@forumpandlr) July 13, 2023