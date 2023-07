Bruna Biancardi exibe primeiras roupinhas de filha com Neymar

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para mostrar aos seguidores uma das primeiras compras de roupas para sua filha, fruto do relacionamento com Neymar. No Instagram, a influenciadora admitiu "não ter maturidade" para lidar com a fofura das peças, que variavam entre saias, cardigãs, bodies e suéteres com preços mais acessíveis, a partir de R$ 35.

"Por aqui não dá pra ver que é tão pequenininha... Olha essa aqui que eu amei! Olha essa roupinha (risos)... Não dá, não dá", disse, sorridente, ao mostrar alguns conjuntinhos de roupas infantis.

Na sequência, Bruna mostrou um pedaço de bolo, com uma bola de sorvete e calda de chocolate. Em alguns stories anteriores, a influenciadora havia admitido que estava sentindo mais fome que de costume. "Começo [da gestação] dá muito sono, dá muita fome, dá muito enjoo", explicou.