Antônia Fontenelle chama Juliette de flopada

Rio - Antônia Fontenelle provocou mais uma polêmica nesta semana, ao falar sobre Juliette, enquanto participava de um programa na Jovem Pan. A apresentadora citou um show da cantora no Rio de Janeiro, citando a falta de adesão do público, referenciando que a ex-BBB seria flopada.

“O show é ruim, porque não arrasta público. Gente! Para vocês terem uma ideia, a assessoria da Juliette me chamou para o show dela. O povo sabe que eu detesto a Juliette. Eu não tô entendendo isso. É um negócio ruim! Ela é flopada", disparou.

A jornalista comparou a amiga de Anitta com Solange Almeida e outras cantoras do Nordeste. “Ela fica no hype porque essa galera é paga pra deixar ela no hype. Quem é artista mesmo é a Solange Almeida e tantas outras. Esquece”, soltou.

A birra de Fontenelle com a rainha dos cactos já é antiga e vem desde 2022, quando por duas vezes, criticou atitudes da artista.