Flávia Alessandra lamenta disputa feminina e incentiva mudança: 'Vamos invalidar esse sistema'

Rio - Flávia Alessandra, de 49 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para fazer uma reflexão sobre o machismo ainda bastante presente na sociedade. No Instagram, a atriz lamentou a disputa feminina constante e pediu um "basta" da competitividade entre as mulheres.

"Os corpos das outras mulheres não são nosso campo de batalha", iniciou ela em vídeo, citando a poetisa indiana Rupi Kaur. "Nós mulheres fomos criadas em uma sociedade que nos faz disputar. Disputar, se comparar em tudo — quem tem a melhor aparência, melhor trabalho, melhor vida…", continuou a artista na legenda do post.

"Mas a vida não é sobre essa disputa entre nós, que vivemos e passamos por tantas das mesmas coisas. Já basta dessa comparação que somos pressionadas a viver por meio da mídia, das redes sociais, dos homens… Entre nós, vamos invalidar esse sistema", ponderou Flávia Alessandra.

"Vamos unir forças! Vamos ter a consciência que somos únicas! Eu admiro e me inspiro em mulheres que se amam, que se bastam e que apoiam outras mulheres a fazer o mesmo. Te convido a refletir sobre isso…", incentivou a loira.

Em junho, Flávia Alessandra foi alvo de comentários etaristas após publicar registros em que aparecia de biquíni. "Recebi muitos comentários maldosos, machistas e sexistas. O que mais me impressionou é que a maior parte é de mulheres, que questionavam a minha idade para postar foto curtindo uma cachoeira, meus valores, como se fosse desrespeito [...] O meu desejo é que nós, mulheres, possamos viver sem tantas críticas", desabafou a artista, na ocasião.

Veja o post