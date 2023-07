'Cine Holliúdy' encerra terceira temporada na Globo

Rio - O último episódio da terceira temporada de 'Cine Holliúdy', exibido na noite desta quinta-feira (13), na TV Globo, vai contar com uma disputa final entre Francis (Edmilson Filho) e o Diabo (Alexandre Borges). Depois de diversas insistências de Rosalinda (Larissa Goes) para que o parceiro rompesse o acordo que o deixou endinheirado, a cantora começa a fazer as malas para reencontrar seu antigo grupo de forró e retomar sua carreira.

Disposto a recuperar a confiança de sua amada, o cinemista tenta articular com o Diabo, para desfazer o pacto, sem sucesso. Para provocar, ele decide usar o Cine Holliúdy para fazer filmes religiosos, iniciando por uma produção que remete à Santa Ceia. Francis também vai propor ao Padre Raimundo (Caca Carvalho) repassar toda a renda do estabelecimento para a igreja.

Revoltado, o personagem dá um jeito de matar seu rival, que para em uma triagem de almas, com passaporte carimbado para o inferno. Ao descobrir que existe uma brecha no contrato que firmou, o cabra desafia o Diabo para um duelo, mas vai precisar contar com o apoio de todos os pitombenses para vencer o ser do além.