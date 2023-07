Virgínia esclarece motivo de sumiço nas redes sociais após internação

Rio - Virgínia Fonseca usou as redes sociais nesta quinta-feira (13) para compartilhar alguns registros em um hospital. A influenciadora e esposa do sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, publicou em seus stories do Instagram, uma foto onde aparece deitada em uma cama, com alguns aparelhos ligados, como um monitor cardíaco.

Sem esclarecer se foi diagnosticada com alguma doença ou se esteve no local para realizar exames, a empresária escreveu um pequeno texto, se justificando com os seguidores sobre a ausência em suas plataformas digitais.

"Sumida por motivos de: passei a manhã toda no hospital", declarou. "Cheguei agora em casa e tenho que ficar quietinha", disse Virgínia. Já durante a tarde, a loira publicou uma foto se alimentando com uma sopa, com a legenda "almoçando".