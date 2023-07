Stenio Garcia faz reabilitação após receber alta e confessa medo: 'Não conseguir andar'

Rio - Stenio Garcia, de 91 anos, atualizou os seguidores sobre sua recuperação após ser internado com um quadro de septicemia aguda. Nesta quinta-feira, o ator compartilhou um vídeo no Instagram em que mostra os exercícios de reabilitação que tem feito depois de passar quase uma semana hospitalizado para tratar a infecção no sangue.

"Depois de quase uma semana no hospital, eu tive alta para continuar me recuperando em casa e meu medo era de perder a autonomia e não conseguir mais voltar a andar e fazer as coisas sozinho. Mas minha mulher e anja, Mari Saade, insistiu em começar a me reabilitar com movimentos leves e necessários para o dia a dia e espero com muita fé e perseverança, daqui a pouco, conseguir retomar a minha rotina", escreveu o artista, na legenda da postagem.

O veterano ainda aproveitou para agradecer o carinho dos fãs e deixou um apelo: "Peço que continuem na corrente de orações e, sempre que for conquistando mais coisas, vou dividir aqui com vocês que tanto oraram e torcem por mim", declarou ele.

Stenio Garcia foi internado no dia 1º de julho, após dar entrada no Hospital Samaritano, na Barra, Zona Oeste do Rio, com fortes dores nas pernas. O ator foi diagnosticado com um quadro de septicemia aguda, uma infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria. Nas redes sociais, a atriz Mari Saade, mulher do artista, garantiu que a internação não teve relação com uma harmonização facial a qual Stenio se submeteu recentemente.