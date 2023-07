'Vai na Fé': Theo é absolvido e decisão revolta envolvidos

Rio - Em cenas que vão ao ar nesta quinta-feira (13) em "Vai na Fé", a absolvição de Theo (Emilio Dantas) vai deixar as vítimas do empresário inconsoláveis depois da decisão anunciada pelo juiz Fenerich (Paulo Reis), que afirma que o crime não teve materialidade comprovada, inocentando, o acusado.

O vilão vai comemorar a conquista ao lado de Ricardo (Heitor Martinez) e Erika (Leticia Salles). O grupo é surpreendido quando Jenifer (Bella Campos) não se conforma com a vitória e vai atrás do pai para bater boca no restaurante em que todos estão.



Enquanto isso, na casa de Marlene (Elisa Lucinda), Sol (Sheron Menezzes) incentiva a família a dar a volta por cima e não deixar mais que Theo atrapalhe suas vidas. Entretanto, a repercussão do caso, vai causar prejuízos à vida da cantora. O show que a protagonista tinha marcado será cancelado pelo contratante e a morena será taxada de mentirosa e vingativa.

Kate também vai produzir um plano contra Theo, em parceria com o namorado e de Hugo (MC Cabelinho), pensando em sequestrar o empresário para ajudar financeiramente Clara (Regiane Alves). Sem a conviência do rapaz, a jovem pensa em um falso sequestro de Rafa (Caio Manhente) com pedido de resgate.