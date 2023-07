Andréa Sorvetão rebate seguidor após ser criticada por fim de amizade com Xuxa

Rio - Andréa Sorvetão foi até as redes sociais nesta quinta-feira (13) para falar sobre algumas críticas que tem recebido de fãs de Xuxa Meneghel. Excluída das ações comemorativas aos 60 anos da artista, a ex-paquita mostrou algumas mensagens recebidas por um dos fãs da Rainha dos Baixinhos e ironizou, ao comentar as declarações.

"Feia, excluída, de nada adianta querer pregar fé, amor e ser uma preconceituosa. Com isso tu apagou a tua história. Tuas ex-colegas todas comemorando com a Xuxa e tu de fora. Todas felizes, todas perdoadas, Beta, Ana Paula... elas erraram, mas enxergaram o erro. Tu é uma homofóbica, fracassada, tu trabalha em que? Teu marido trabalha em que? Vocês fazem sucesso onde?", questionou o seguidor.

Ao mostrar as declarações do rapaz, Andréa rebateu questionando que o fã estava interessado em obter fama, mas não se importa com o que foi dito. "Acho que ele conseguiu os minutinhos de fama dele. Queria que eu lesse? Eu li, mas recebo nada de você, meu querido. Só emano amor verdadeiro para você. Seja feliz, meu amor", ironizou.



A apresentadora e a ex-assistente de palco cortaram os vínculos após Sorvetão e o marido, Conrado, declararem apoio ao ex-presidente, Jair Bolsonaro. Uma das principais aliadas na carreira da apresentadora, Andréa não foi convocada para a produção "Xuxa - o documentário", lançada pelo Globoplay.