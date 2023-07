Produtor espera melhora de MC Marcinho após implante de coração artificial

MEIA HORA, o produtor Lincoln Lyra, que trabalha com o funkeiro, afirmou que o procedimento inspira otimismo pela recuperação de Marcio André Nepomuceno Garcia, que sofreu uma parada cardiorrespiratória na última segunda-feira. Rio - O estado de saúde do cantor MC Marcinho, de 45 anos, é estável após o artista ser submetido a uma cirurgia para implante de um coração artificial , nesta quinta-feira. Ao, o produtor Lincoln Lyra, que trabalha com o funkeiro, afirmou que o procedimento inspira otimismo pela recuperação de Marcio André Nepomuceno Garcia, que sofreu uma parada cardiorrespiratória na última segunda-feira.

"Ele sofreu uma intervenção pra colocar o coração artificial justamente pra fazer com que os batimentos e a situação cardíaca viesse ao normal. Mas, de certa forma, a gente crê que isso é um encaminhamento pra que as coisas melhorem. O coração dele tá muito debilitado e isso pode conduzir pra uma situação de melhora, uma alternativa. Estamos orando e pedindo a Deus que traga um milagre pra vida dele", declarou Lincoln, que é diretor artístico da Labidad Music, empresa que gerencia a carreira de Marcinho.

De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Copa D'Or, onde o cantor está internado desde o dia 27 de junho, "o procedimento foi realizado sem intercorrências" e Marcinho "segue estável e em recuperação".

Em agosto de 2021, o funkeiro conhecido por hits como "Glamurosa" e "Garota Nota 100" passou por uma cirurgia para colocar o marca-passo no coração. Já em março deste ano, ele foi internado novamente para realizar a troca do dispositivo, quando movimentou a web com um apelo, depois de passar mais de uma semana na espera para que a empresa responsável por seu plano de saúde autorizasse o procedimento. Famosos como Ludmilla, Pocah, Naldo e Buchecha foram alguns dos nomes que cobraram um posicionamento da empresa na época.